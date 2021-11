Rode beursdag voorzien door nieuwe coronavariant

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich vrijdag op voor een roerige handelsdag. De ontdekking van een nieuwe coronamutatie in Zuid-Afrika veroorzaakte op de Aziatische aandelenmarkten al flinke verliezen. Vooral de Europese bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche lijken forse klappen te krijgen door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft al de grenzen voor zes Afrikaanse landen gesloten om de nieuwe variant buiten de deur te houden. Ook Japan en Australië overwegen de grenzen te sluiten.

Op het Damrak wordt verder gewacht op de nieuwe coronamaatregelen van het Nederlandse kabinet. Ook in veel andere Europese landen zijn de coronamaatregelen inmiddels aangescherpt. Beleggers leken zich tot nu toe weinig zorgen te maken over de mogelijke negatieve impact daarvan op het economisch herstel, maar door de nieuwe mutatie van het virus zou dat snel kunnen veranderen.

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt vrijdag een speciale bijeenkomst over de nieuwe variant. De mutatie wijkt in veel opzichten af van de Delta-variant, maar volgens wetenschappers is het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins tegen de nieuwe variant.

De AEX-index lijkt flink lager te beginnen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met rode cijfers openen. De aandelenmarkten in Azië gingen vrijdag hard omlaag, waarbij vooral de luchtvaartmaatschappijen van de hand werden gedaan. De Nikkei in Tokio sloot met een verlies van 2,5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds dik 2 procent kwijt.

Black Friday

Ook de openingsindicatoren voor de beurzen in New York, die vrijdag weer opengaan na de viering van Thanksgiving, wijzen op forse openingsverliezen voor Wall Street. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag maar een halve dag open en veel handelaren hebben een lang weekend genomen. De aandacht gaat verder uit naar het koopjesfestijn Black Friday, dat wordt gezien als de aftrap van het belangrijke feestdagenseizoen voor de detailhandel.

Op het Damrak zal ING mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Goldman Sachs schroefden hun aanbeveling voor de Nederlandse bank terug.

De euro was 1,1229 dollar waard, tegen 1,1213 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omlaag door de vrees voor een negatieve impact van nieuwe reisbeperkingen op vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent goedkoper op 75,59 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent minder op 79,85 dollar per vat.