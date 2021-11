Weer stakingen bij metaalbedrijven

Medewerkers uit de metaal- en technieksector gaan vrijdag weer staken. Vakbond FNV heeft stakingen aangekondigd bij bedrijven in de regio rond Arnhem en Nijmegen. Het is de bedoeling dat werknemers het werk voor 24 uur neerleggen.

De afgelopen tijd vonden al meerdere stakingen plaats in verschillende regio’s verspreid over het land. Daaraan deden telkens honderden mensen mee. De stakers strijden onder meer voor een goede loonsverhoging. Verder maken de werknemers zich zorgen om de vele openstaande vacatures. ‘We blijven doorstaken voor een goede en eigentijdse cao’, laat vakbondsonderhandelaar Jacqie van Stigt weten.

Maandag zal er ook weer gestaakt worden. Dan is de regio Drenthe aan de beurt. Een FNV-bestuurder daar vindt het bizar dat de werkgevers met onaantrekkelijke voorstellen zijn gekomen. ‘Ook in Drenthe zitten we juist te springen om vakmensen. Zo gaan jongeren echt niet kiezen voor een baan in de Metaal & Techniek.’

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, heeft al meermaals aangegeven de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog.