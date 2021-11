Egypte heropent historische weg tussen Luxor en Karnak

Egypte heeft een historische weg tussen de tempelcomplexen van Karnak en Luxor donderdag met uitbundig vlagvertoon heropend. De ceremonie, een deels al opgenomen televisiespektakel met honderden dansers en acteurs, was bedoeld om toeristen te trekken naar deze parels aan de Nijl.

De in oude glorie herstelde ‘Laan van de Sfinxen’, 2700 meter lang, maakt volgens de verantwoordelijke minister Chalid al-Anani Luxor het ‘grootste openluchtmuseum ter wereld’. Ook president Abdel Fattah al-Sisi woonde de feestelijkheden bij, die aan het antieke Opet-festival moesten herinneren. Onderdeel daarvan was een processie om de jaarlijkse overstroming van de Nijl te vieren, die de grond weer vruchtbaar maakte.

Toeschouwers waren bij de parade niet welkom wegens coronabeperkingen. Dat was in april ook al het geval toen in Caïro met een grote show 22 farao-mummies naar een nieuw museum werden gebracht.