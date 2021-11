Londen zet zes Zuid-Afrikaanse coronalanden op rode lijst

Londen heeft zes Afrikaanse landen toegevoegd aan de rode lijst uit angst voor de nieuwe corona-mutatie B.1.1.529, die in veel opzichten afwijkt van de Delta-variant. Vluchten uit onder meer Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië worden met ingang van vrijdag 12.00 uur Engelse tijd geweerd. Britse reizigers die terugkeren uit een van die landen moeten verplicht in quarantaine.

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zei dat deze laatste mutant gezien het aantal veranderingen in het spike-eiwit, waarmee het virus de menselijke cellen binnendringt, mogelijk nog besmettelijker is dan de gevreesde Delta-variant. Ook is de kans aanwezig dat bestaande vaccins ertegen minder effectief zijn.

Ook Israël reageerde snel op de ontdekking van de virusvariant en kondigde donderdag na spoedberaad van de regering-Bennett met onmiddellijke ingang reisbeperkingen af voor de landen in zuidelijk Afrika, waaronder verder nog Lesotho, Mozambique en Eswatini (Swaziland). Buitenlanders uit die regio zijn voorlopig niet welkom, Israëlische ingezetenen die er zijn geweest worden maximaal veertien dagen ter isolatie ondergebracht in een coronahotel.

Israël begon eind juli al met het toedienen van een boosterprik. Ruim 40 procent van de 9,4 miljoen miljoen inwoners heeft inmiddels al een derde dosis vaccin gekregen. Deze week is een start gemaakt met de inenting van kinderen tussen de 5 en 12 jaar.