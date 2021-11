D66: sta klaar om in te grijpen met virusvariant uit Zuid-Afrika

Nederland moet klaarstaan om een nieuwe virusvariant die is opgedoken in Zuid-Afrika zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de variant als ‘zorgelijk’ betitelt, moet er een dubbele testplicht komen voor reizigers uit Zuid-Afrika. Daarvoor pleit D66.

De partij wil van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten of er extra snel vaccins kunnen worden gedoneerd aan Zuid-Afrika. Ook zou er een dubbele testverplichting moeten komen voor reizigers uit Zuid-Afrika, als de WHO de mutatie uitroept tot een zogenoemde ‘variant of concern’. De WHO vergadert vrijdag over de virusvariant.

De dubbele testverplichting gold eerder voor landen met zorgwekkende virusvarianten, maar volgens Kamerlid Jan Paternotte werd dat toen ‘te laat’ ingevoerd. ‘Nederland moet nu laten zien wendbaar te zijn geworden.’ Als er nu snel wordt ingegrepen kunnen alle ouderen in Nederland een boosterprik gekregen hebben voordat de variant hier voet aan de grond kan krijgen, zo redeneert hij.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten uitten donderdag hun zorgen over een nieuwe variant van het coronavirus. ‘Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart’, zei minister van Volksgezondheid Joe Phaahla donderdag op een persconferentie. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de variant genetisch flink verschilt van eerdere varianten, wat implicaties kan hebben voor de effectiviteit van antistoffen die mensen hebben.