Utrechts zorgpersoneel roept in video op coronaregels na te leven

Volgens de zorgcoalitie is de situatie met 898 besmettingen per 100.000 inwoners in Utrecht ‘zorgelijk’ te noemen en is de druk op de zorg in de regio enorm toegenomen in de afgelopen week. ‘Vier van de vijf ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland geven aan niet alle planbare zorg en zelfs sommige kritieke planbare zorg niet meer te kunnen leveren’, stellen de zorgverleners in een verklaring.

Burgers wordt daarom onder meer verzocht voorzichtig te doen en ‘geen onnodige risico’s’ te nemen, verwijzend naar de geldende coronamaatregelen. ‘Op die manier kan de druk op de zorg buiten Covid-19 zo laag mogelijk worden gehouden.’

Help ons helpen

‘Niet iedereen kan meer geholpen worden en dat vinden we verschrikkelijk’, stelt Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht en hoofd van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Midden-Nederland. ‘We doen wat we kunnen en vragen wederom om begrip en respect voor onze zorgverleners die hun uiterste best doen. Maar we hebben uw hulp nu heel hard nodig. Dus vragen we u om voorzichtig te doen, houd je aan de maatregelen en zorg goed voor uzelf. Help ons helpen.’

Het Radboudumc deed vorige week een soortgelijke video-oproep. ‘De besmettingskraan moet dicht’, was toen de boodschap van ziekenhuismedewerkers. ‘Hou je alsjeblieft aan de coronaregels. We hebben je hulp nú nodig.’