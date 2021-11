Persoonlijk autobezit gaat verdwijnen volgens Siemens Mobility

‘Van deur tot deur je reis plannen, zonder dat je zelf nog een auto in bezit hoeft te hebben, dat is de toekomst’, denkt Gueydan. ‘Je ziet nu al dat veel jongeren geen interesse hebben om een auto te bezitten. Dan komt een oplossing voor de files in ons land eindelijk in zicht.’ Om dat te bereiken zal volgens Siemens Mobility nog wel flink moeten worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Zo’n omslag zou volgens Gueydan ook enorm bijdragen aan de energietransitie en helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Siemens Mobility, onderdeel van het Duitse industrieconcern Siemens, maakt onder meer treinen en metro’s. Het bedrijf ontwikkelt voor de Nederlandse Spoorwegen (NS) en stadsvervoerders RET en HTM een app waarmee gebruikers hun reis van deur tot deur kunnen plannen. Een eerste versie moet begin volgend jaar af zijn, zo meldde het AD al eerder. In de toekomst moeten deelauto’s en zelfrijdende minibussen onderdeel worden van het systeem en passagiers snel van en naar stations of ‘hubs’ van het openbaar vervoer brengen.

Op 1 januari 2021 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland 8,8 miljoen personenauto’s, 1,3 procent meer dan een jaar eerder. Bijna negen op de tien van die auto’s staat op naam van een particulier. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal personenauto’s in Nederland met bijna 14 procent toegenomen.