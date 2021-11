Tsjechische president Zeman opnieuw naar ziekenhuis

De Tsjechische president Milos Zeman is na een positieve coronatest teruggebracht naar het ziekenhuis. Daaruit was hij eerder op de dag ontslagen na een verblijf van 46 dagen voor de behandeling van een andere aandoening.

De 77-jarige Zeman heeft zijn werkzaamheden voorlopig opgeschort. Hij zou vrijdag Petr Fiala volgens persbureau CTK als nieuwe premier aanwijzen om een regering te vormen.

De huidige premier Andrej Babis bleef met zijn populistische ANO-partij weliswaar de grootste tijdens de parlementsverkiezingen in oktober, maar een alliantie van vijf partijen kreeg een meerderheid. Babis besloot, nadat samenwerking op rechts was mislukt, in de oppositie te gaan.