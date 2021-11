Irak stuurt vliegtuigen naar Belarus om migranten op te halen

Twee Iraakse vliegtuigen zijn donderdagavond vertrokken naar Belarus om meer dan zeshonderd migranten die vastzaten bij de Poolse grens op te halen. Het eerste toestel wordt vrijdagmorgen vroeg in Erbil verwacht, heeft de minister van Transport laten weten. Honderden Irakezen, overwegend Koerden, zijn vorige week al vrijwillig gerepatrieerd.

Naar schatting 7000 mensen uit vooral het Midden-Oosten bivakkeerden de afgelopen tijd in het westen van Belarus in de hoop de EU te bereiken. Sommigen slaagden daarin, maar de meesten niet door de verscherpte grensbewaking. De grootste kampen zijn vorige week, na diplomatiek overleg tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Aleksandr Loekasjenko van Belarus, ontruimd en de migranten zijn elders ondergebracht in afwachting van terugkeer naar hun land van herkomst.