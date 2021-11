Portugal voert opnieuw coronamaatregelen in

Portugal voert wegens het toenemende aantal nieuwe besmettingen opnieuw coronamaatregelen in. Het land heeft een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld en had veel maatregelen geschrapt. Zo’n 87 procent van de Portugezen is volledig gevaccineerd.

Volgens de maatregelen, die 1 december ingaan en die premier Antonio Costa donderdag aankondigde, moet iedereen die per vliegtuig het land binnenkomt een negatieve coronatest kunnen overleggen, dus ook gevaccineerde reizigers. Luchtvaartmaatschappijen die mensen meenemen zonder geldig testbewijs kunnen een boete krijgen van 20.000 euro per passagier.

Ook om een café, nachtclub, verzorgingstehuis of groot evenement te bezoeken is een negatieve test voor iedereen verplicht. Ook wordt het op veel plaatsen weer verplicht om een mondkapje te dragen. En om een eventuele toename van besmettingen na de feestdagen in te dammen moeten Portugezen in de eerste week van het nieuwe jaar verplicht thuiswerken.

‘Het doet er niet toe hoe succesvol de vaccinatiecampagne was, we moeten ons ervan bewust zijn dat we aan een meer risicovolle fase beginnen’, zei Costa. ‘Overal in de EU zien we een significante toename en Portugal is geen eiland.’ Woensdag telde het land met 3773 gevallen het hoogste aantal nieuwe besmettingen in vier maanden. Donderdag lag het iets lager, op 3150.