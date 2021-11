Honderden miljoenen voor ondernemers mkb met duurzaamheidsplannen

De Europese Investeringsbank (EIB) en financieel dienstverlener DLL hebben 370 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar gesteld voor ondernemers in de Benelux. Mkb’ers kunnen geld lenen om plannen op het gebied van duurzaamheid of de circulaire economie te verwezenlijken. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen opnieuw gebruikt.

Voor de leningen gelden gunstiger voorwaarden dan normaal gesproken. ‘Dankzij de financiering van de Europese Investeringsbank kunnen wij met onze partners onze gezamenlijke klanten van passende leaseoplossingen voorzien, met een rentevoordeel dat de drempel om te investeren in gebruikte, opgeknapte machines verlaagt’, zegt Catherine Meyers, manager Benelux bij DLL in een toelichting.

De helft van de 370 miljoen euro komt van de EIB en de andere helft van DLL. De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa.

DLL, voorheen De Lage Landen, is een internationale aanbieder van financieringsoplossingen met een portfolio van meer dan 35 miljard euro. Het hoofdkantoor van het bedrijf, dat onderdeel is van Rabobank, is gevestigd in Eindhoven.