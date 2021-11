Nog twee Britse leveranciers omgevallen door hoge energieprijzen

Nog eens twee energieleveranciers zijn omgevallen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om Entic Energy en Orbit Energy. Daarmee komt het totaal op 23 energiebedrijven die sinds begin augustus failliet zijn gegaan als gevolg van de hoge energieprijzen.

De stijgende energieprijzen hebben in de Britse energiesector tot flinke problemen geleid. Veel kleinere energieleveranciers lokten klanten met lage tarieven en verloren daardoor flink geld op de vaste contracten toen de energie die ze in moesten kopen duurder werd. Daarnaast geldt in het Verenigd Koninkrijk een maximumtarief voor energie, waardoor de bedrijven momenteel ook geld verliezen op variabele contracten.

Donderdag ging het om twee relatief kleine bedrijven. Entic Energy heeft 5400 klanten en Orbit Energy 65.000. Eerder deze week nationaliseerde de Britse regering Bulb Energy, dat ook op omvallen stond door de hoge energieprijzen. Dat bedrijf heeft 1,7 miljoen klanten.

Voor de problemen bij Bulb Energy moesten al ruim 2 miljoen Britse huishoudens noodgedwongen van energieleverancier wisselen. Zij werden door de toezichthouder ondergebracht bij andere bedrijven, net als in Nederland de afgelopen tijd een aatal keer gebeurde. De nationalisatie van Bulb kwam nadat de grotere Britse energiebedrijven aangaven niet zomaar meer klanten op te kunnen nemen zonder zelf in de problemen te komen.