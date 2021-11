Suriname viert 46e verjaardag zonder publiek

Suriname heeft donderdag de 46e verjaardag van het land zonder publiek gevierd. De gebruikelijke militaire parade en het defilé in Paramaribo gingen wel door, maar door de coronaregels was publiek langs de wegen niet welkom. Lokale omroepen deden live verslag van de activiteiten.

Rond de 1200 militairen liepen of reden mee. Het grootste deel bestond uit Surinamers, maar daarnaast waren ook Nederlandse, Braziliaanse en Frans-Guyanese militairen aanwezig. Het gebied waar de parade werd gehouden was niet toegankelijk. Om 14.00 uur werd de gehele stad weer vrijgegeven. Er was dus geen sprake van een lockdown, zoals gebruikelijk is op nationale feestdagen. De avondklok geldt wel.

President Chan Santokhi zei in zijn toespraak dat het de goede kant op gaat met Suriname. Ondanks de schuld van 4 miljard dollar waar zijn regering mee is opgescheept, verwacht hij voor volgend jaar economisch herstel. Volgens de president bezit Suriname veel veerkracht. Hij riep de bevolking op samen te werken omdat het ook anders kan aflopen met het land. ‘Er zijn landen die eens onafhankelijk waren en het nu niet meer zijn, en er zijn landen die in harmonie zijn begonnen, maar door burgeroorlogen vrijwel verwoest zijn. Ook wij hebben hoogtepunten en dieptepunten gekend, maar we hebben het samen overleefd en daarom mogen we elkaar feliciteren.’

Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk van Nederland.