Doden na brand in kolenmijn Rusland, tientallen mijnwerkers vast

Door een brand in een kolenmijn in Rusland zijn zeker elf mijnwerkers om het leven gekomen en zitten er nog 35 vast onder de grond. Ook drie reddingswerkers kwamen om. Er zijn meer dan tweehonderd mensen in veiligheid gebracht. De reddingsactie is volgens Russische persbureaus donderdag stopgezet wegens het risico op een explosie en wordt vrijdagochtend hervat.

Op het moment van de brand waren 285 mensen in de kolenmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo, in het westen van Siberië. Er zijn zeker 45 gewonden gevallen. De toestand van zeker vier mensen is kritiek. Verscheidene werknemers zouden rook ingeademd hebben.

Aanvankelijk werd gemeld dat 46 mijnwerkers vastzaten, maar later bleek dat de elf slachtoffers waren meegeteld. Waar de 35 vermisten zich in de mijn bevinden is niet bekend. De hulpdiensten hebben geen contact met ze. Het is niet duidelijk of ze nog in leven zijn. Er zijn negentien reddingsteams ter plaatse.

Ventilatieschacht

De brand ontstond volgens een bron van de hulpdiensten in een ventilatieschacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De rook verspreidde zich vervolgens door de mijn. Er zou geen explosie hebben plaatsgevonden en ook geen schade zijn ontstaan. Het ventilatiesysteem zou nog werken.

In Rusland gebeuren regelmatig ongelukken in mijnen. In 2004 kwamen in dezelfde kolenmijn dertien kompels om het leven door een explosie. Het ergste mijnongeluk dateert uit 2007. Toen kwamen 110 mensen om door een gasexplosie in de kolenmijn Ulyanovskaya, eveneens in het westen van Siberië. De regionale autoriteiten hebben donderdag drie dagen van rouw afgeroepen.