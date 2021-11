ECDC en WHO: vaccins hebben half miljoen levens in Europa gered

Bijna een half miljoen 60-plussers in Europa zijn dankzij de coronavaccins niet overleden. Dat zeggen de Europese gezondheidsdienst ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO). Zij hebben berekend dat de beschikbare vaccins ten minste 470.000 levens in die leeftijdsgroep hebben gered.

Volgens WHO-bestuurder Hans Kluge heeft Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, veel leed veroorzaakt. ‘Maar we kunnen nu onomwonden zeggen dat veel meer mensen zouden zijn overleden als we geen vaccins hadden gehad om de pandemie in de hand te houden.’ In sommige landen zou het aantal coronadoden volgens hem twee keer zo hoog zijn geweest zonder vaccins.

Volgens het ECDC en de WHO kan het werkelijke aantal geredde levens hoger zijn. De onderzoekers hebben namelijk niet gekeken naar mensen die jonger dan 60 zijn. Bovendien hebben ze niet gekeken naar indirecte gevolgen van vaccinaties. Een prik kan helpen voorkomen dat iemand ernstig ziek wordt of anderen besmet, en zo zijn misschien ook mensen ontkomen aan besmetting en daardoor gered.

1,5 miljoen overledenen

In Europa zijn ruim 1,5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. De meesten waren 60 jaar of ouder. In Nederland is van ruim 19.000 mensen zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen kunnen hoger liggen.

Het ECDC en de WHO trekken hun conclusie op basis van sterftecijfers in 33 Europese landen. Nederland hoort daar niet bij. België is wel meegenomen in de studie. Daar zijn ruim 7700 mensen van 60 jaar en ouder overleden aan corona. Zonder vaccins zouden dat er meer dan 15.000 zijn geweest, aldus de onderzoekers. Frankrijk zou meer dan 86.000 coronadoden onder 60-plussers hebben gehad, in plaats van de bijna 48.000 tot nu toe. In Israël, waar bijna 4000 60-plussers zijn overleden door corona, zouden de vaccins meer dan 16.000 levens hebben gered. En in Engeland en in Schotland zouden bij elkaar ruim 185.000 ouderen hun leven aan de vaccins te danken hebben. Zonder die middelen zouden daar niet zo’n 79.000 doden zijn gevallen, maar meer dan 264.000.