OMT-advies komt als verrassing voor viroloog Niesters

Voor viroloog Bert Niesters kwam het OMT-advies over de te nemen coronamaatregelen donderdag ‘als een verrassing’. Het Outbreak Management Team heeft het kabinet aangeraden om onder meer de horeca en niet-essentiële winkels tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht te houden. Het onderwijs moet volgens de expertclub juist openblijven.

De vraag is of het vroeger sluiten van bepaalde sectoren opweegt tegen het openhouden van het onderwijs. Vooral onder kinderen in de basisschoolleeftijd verspreidt het virus zich momenteel snel. Zij geven het vervolgens weer door aan hun ouders.

‘Als alles om 17.00 uur dichtgaat, dan gaan mensen gewoon overdag winkelen’, aldus Niesters. ‘Of ze gaan om 05.00 uur ‘s ochtends naar Ikea.’ De enige oplossing op de korte termijn zou volgens Niesters een complete sluiting van alle sectoren zijn. ‘Dat is heel schadelijk voor de economie, zeker omdat in december veel omzet wordt gemaakt. Maar goed, dan had het kabinet het niet zover moeten laten komen.’

Virologen roepen volgens Niesters al weken om maatregelen. ‘Het kabinet is echt te laat nu. Zelfs als we nu alles dichtgooien, duurt het nog een tijd voor de besmettingscijfers omlaag gaan.’ Met alle gevolgen voor de zorg van dien, aldus de viroloog. ‘Ik maak me echt grote zorgen.’