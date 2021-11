Medewerkers Amazon gaan demonstreren op Black Friday

Werknemers van webwinkel Amazon gaan vrijdag in meerdere landen demonstreren op Black Friday. Dat meldt een samenwerkingsverband van vakbonden wereldwijd, waar FNV ook bij is aangesloten. Volgens de vakbond zijn de lonen, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden belabberd bij Amazon. Daarnaast is de werkdruk ‘gigantisch’, aldus FNV.