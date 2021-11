AEX op winst ondanks dat coronamaatregelen worden aangescherpt

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst gesloten. De Europese beurzen toonden hetzelfde beeld ondanks dat de coronamaatregelen in grote delen van Europa steeds verder worden aangescherpt. Beleggers leken zich geen zorgen te maken over de mogelijke negatieve impact daarvan op het economisch herstel.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde met een winst van 0,6 procent op 807,55 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 1065,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent. De markten moesten het stellen zonder richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten zijn vanwege Thanksgiving Day.

Fintechbedrijf Adyen was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een winst van bijna 4 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 3 procent) en bierbrouwer Heineken (plus 2,7 procent) volgden. Telecomconcern KPN en zorgtechnologiebedrijf Philips sloten de rij met verliezen tot 2 procent.

Intertrust

In de MidKap won belasting- en administratiespecialist Intertrust bijna 2 procent. Volgens financieel persbureau Bloomberg overwegen branchegenoten van het trustkantoor Apex Group en CSC Global ook een overnamebod te doen op het Nederlandse bedrijf. Intertrust had al meerdere biedingen ontvangen, waaronder van investeerder CVC Capital Partners.

Een gevaccineerde die zijn Europese coronareisbewijs wil behouden, moet na negen maanden een boosterprik halen, vindt de Europese Commissie. Ze beveelt alle EU-landen aan deze opzet te volgen om reizigers binnen de EU moeilijkheden en verwarring te besparen. Luchtvaartconcern Air France-KLM klom 2,5 procent in de MidKap.

Rémy Cointreau

In Parijs steeg Rémy Cointreau ruim 13 procent. De Franse drankenproducent verhoogde zijn verwachtingen na sterke resultaten in de afgelopen zes maanden. Het bekende cognacmerk verkocht vooral meer drank in de VS en China en verhoogde ook zijn prijzen.

De euro was 1,1213 dollar waard, tegen 1,1195 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 78,01 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 82,03 dollar per vat.