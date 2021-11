KHN Den Haag: eerdere sluiting is nekslag voor restaurants

Als het kabinet besluit dat de horeca om 17.00 uur moet gaan sluiten, zou dat een ‘nekslag’ zijn voor restaurants en cafés. Dat zegt voorzitter Maarten Hinloopen van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Haag. Nu moet de horeca nog om 20.00 uur de deuren sluiten, maar het Outbreak Management Team (OMT) zou adviseren dat de horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen zoals theaters, bioscopen en concertzalen om 17.00 uur dicht moeten gaan.

Hinloopen zegt een onderbouwing van een eventuele vervroegde sluiting te missen, want volgens hem zijn er geen bewijzen dat de horeca een grote besmettingshaard is. ‘Het blijft dan ook een raar verhaal om steeds naar de horeca te kijken.’ Hij maakt zich zorgen over het draagvlak bij horecaondernemers voor een vervroegde sluiting en zegt dat de horeca juist al heel veel doet om coronabesmettingen tegen te gaan.

Als het kabinet inderdaad besluit tot nog eerdere sluiting van de horeca moet de sector volgens Hinloopen extra steun krijgen. De huidige steunmaatregelen van de overheid voor de horeca zijn volgens hem onvoldoende. Een sluiting om 20.00 uur was volgens Hinloopen al heel slecht voor veel ondernemers.

De landelijke afdeling van KHN laat weten de feiten af te willen wachten in de coronapersconferentie van vrijdagavond en niet te willen speculeren over een eventuele uitkomst. Een woordvoerster van KHN zegt dat het op dit moment nog alle kanten op gaat, als wordt gekeken naar de berichten in de media.