Brussel: laat Europeaan gemakkelijker stemmen in andere lidstaat

Het moet gemakkelijker worden voor mensen die in een ander EU-land wonen om mee te doen aan Europese of gemeenteraadsverkiezingen, vindt de Europese Commissie. Nu doen ze dat nog doorgaans veel minder vaak dan hun medeburgers.

De 13,5 miljoen expats, arbeidsmigranten en andere mensen die zijn overgekomen uit een andere EU-lidstaat mogen in hun nieuwe woonland stemmen en zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad en het Europees Parlement. Maar ze stuiten vaak op ingewikkelde registratieprocedures. Of ze weten niet eens dat dat mogelijk is, doordat het EU-land waar ze zijn gaan wonen ze niet of nauwelijks informeert. Dat schaadt hun democratische rechten, waarschuwt de commissie.

Bij de eerstvolgende Europese verkiezingen, in 2024, moet het anders. Het moet verplicht worden kiesgerechtigden uit een ander EU-land ‘proactief’ te wijzen op hun rechten, vindt de commissie. Ook moeten lidstaten standaardregistratieformulieren gebruiken, en dat in een taal die het gros van de buitenlandse kiezers in spe machtig is.

De plannen vereisen de instemming van de regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement.