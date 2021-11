OM eist opnieuw levenslang tegen Holleeder voor moordopdrachten

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Willem Holleeder (63). Volgens justitie staat vast dat Holleeder vijf keer een opdracht tot moord heeft gegeven, in de periode 2003-2006.

Het bewijs put het OM uit een reeks getuigenverklaringen, van onder meer Holleeders zussen Astrid en Sonja. Aan Holleeders ontkennende verklaringen en door hem geschetste alternatieve scenario’s hecht justitie geen enkel geloof. De motieven voor de moorden lagen volgens justitie ‘zonder twijfel in de sfeer van machtswellust, afgunst en geldbejag’. De aanklagers omschreven de persoon Holleeder als ‘gewetenloos, opportunistisch en berekenend’.

De slachtoffers zijn Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Bij de aanslag op Van Hout werd ook de naast hem staande Robert ter Haak geraakt. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

De rechtbank legde Holleeder in 2019 levenslang op, conform de eis van het OM. Holleeder ging in hoger beroep. Het proces bij het Amsterdamse gerechtshof vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.