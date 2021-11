Wall Street viert Thanksgiving Day, markten gesloten

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag de hele dag dicht vanwege de viering van Thanksgiving Day. Op vrijdag wordt op Wall Street maar een halve dag gehandeld. De vrijdag na Thanksgiving staat bekend als koopjesfestijn Black Friday. Veel Amerikanen zijn dan vrij en winkeliers proberen ze op die dag met scherpe aanbiedingen naar hun winkels te lokken. Black Friday wordt dan ook gezien als het begin van het seizoen voor de kerstaankopen.

De viering dit jaar komt op een moment dat detailhandelsbedrijven kampen met toeleveringsproblemen, hogere loonkosten, toenemende besmettingscijfers van het coronavirus en een hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Hoewel de Amerikaanse economie de afgelopen maanden steeds meer is heropend, kende de grootste economie ter wereld in het derde kwartaal wel de traagste groei in meer dan een jaar.

Het tragere herstel was vooral terug te zien in de uitgaven van consumenten, die afgelopen kwartaal veel minder hard stegen dan in de voorgaande meetperiodes. De Amerikaanse arbeidsmarkt laat daarentegen een krachtig herstel zien van de coronacrisis. Zo kwam het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering uit op het laagste niveau sinds 1969.

Federal Reserve

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is in november ook begonnen met de afbouw van steunmaatregelen voor de economie. Het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan obligaties wordt nu met een bedrag van 15 miljard dollar per maand teruggeschroefd. Het programma zou medio volgend jaar volledig afgebouwd kunnen zijn, maar de Fed zal flexibel te werk gaan bij het tempo van de afbouw en niet aarzelen om actie te ondernemen als de inflatie te sterk oploopt. Een renteverhoging wordt daarbij pas na afbouw van het steunprogramma voorzien.

Woensdag sloten de aandelenbeurzen in New York met kleine koersuitslagen in aanloop naar Thanksgiving Day. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 35.804,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 4701,46 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.845,23 punten.