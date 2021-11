Politiechef: ongekende en gerichte aanval op mijn mensen

Bij de ongeregeldheden vrijdagavond in het centrum van Rotterdam hadden relschoppers het volgens de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bewust voorzien op de politie. Westerbeke had het donderdag tegen de leden van de gemeenteraadscommissie over een ‘ongekende en gerichte aanval op mijn mensen’.

Volgens hem zijn deze ongeregeldheden daarom anders dan eerdere onlusten op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid, waarbij ook winkels werden geplunderd. ‘Toen waren ze ook uit op spullen. Er is nu veel vernield van ons, maar verder niet. Dat maakt het extra beangstigend.’ Westerbeke stelde dat ‘criminelen die heel gericht uit waren op mijn politiemensen’ de demonstratie tegen coronamaatregelen kaapten die op de Coolsingel gaande was. Hoewel er al best veel mensen zijn aangehouden voor de rellen, vermoedt hij dat degenen die hierachter zitten nog vrij rondlopen. Vooralsnog zijn 49 mensen aangehouden. De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar gaf aan dat hij verwacht dat er binnenkort nog meer aanhoudingen volgen.

Politiemensen voelden zich tijdens de rellen zo in het nauw gedrongen dat ze hebben geschoten. Vijf mensen raakten gewond door een kogel. De Rijksrecherche onderzoekt nog of de verwondingen door politiekogels komen. Bij de rellen raakten ook agenten gewond. Met de politiemensen die gehoorschade opliepen door zwaar vuurwerk, lijkt het goed te komen, maar dat is nog even afwachten, aldus Westerbeke.