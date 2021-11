HEM Energie neemt klanten van het failliete Allure Energie over

Energiebedrijf HEM Energie neemt de ongeveer zeshonderd klanten van het failliete Allure Energie over. Daarover heeft de relatief kleine energieleverancier overeenstemming bereikt met de curator. De prijzen zullen voor de klanten waarschijnlijk hoger zijn dan die bij het contract dat ze hadden bij Allure, laat HEM weten.

Allure Energie was de derde energieleverancier in korte tijd die is bezweken. Anders dan bij Welkom Energie en Enstroga waren niet de gestegen prijzen voor energie reden voor het faillissement, maar zorgde een juridische strijd tussen aandeelhouders ervoor dat niet meer betrouwbaar stroom en gas kon worden geleverd.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte vorige week bekend de vergunning van Allure in te trekken. Veel van de klanten van Allure wonen volgens HEM Energie in Groningen en Drenthe. HEM informeert hen deze week over het nieuwe contract en de contractprijzen.

HEM bestaat sinds 2019 en heeft zo’n 4000 klanten.