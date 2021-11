Excuus kabinet aan onterecht veroordeelden Puttense moordzaak

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft donderdag namens het kabinet excuses aangeboden aan de twee mannen die jaren onterecht vastzaten voor de Puttense moordzaak.

Wilco Viets en Herman Dubois zaten zeven jaar in de gevangenis voor de moord op Christel Ambrosius. In 2002 werden ze alsnog vrijgesproken. De vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries zette zich jarenlang in voor de vrijlating van Viets en Dubois.