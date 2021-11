Iets minder coronapatiënten op verpleegafdelingen, meer op ic’s

Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een ziekenhuis is afgelopen etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opgenomen patiënten op de verpleegafdelingen nam iets af, het aantal patiënten op de ic’s nam juist verder toe.