Europese Commissie zet volgende stap naar kapitaalmarktunie

De Europese Commissie zet met een pakket wetsvoorstellen een volgende stap naar de zogeheten Europese kapitaalmarktunie. Onder meer simpelere toegang tot financiële data en een betere bescherming tegen risico’s moeten investeerders stimuleren om ook in andere EU-landen hun geld te steken in bedrijven en projecten.

Dat is volgens Eurocommissaris Mairead McGuinness (Kapitaalmarkt) extra nodig voor het economische herstel van de coronacrisis. ‘Kapitaalmarkten spelen een cruciale rol, naast banken, in het financieren van de economie.’ Er zijn de komende jaren bovendien miljarden euro’s nodig voor de omslag naar een groene en digitale economie en de lidstaten kunnen dat geld niet alleen opbrengen. Een gezamenlijke kapitaalmarkt maakt bedrijven ook minder afhankelijk van banken voor een lening.

Ondanks dat er al sinds tientallen jaren afspraken bestaan over het vrije verkeer van kapitaal in de EU, is er in de praktijk een lappendeken van nationale regelgevingen en daardoor belemmeringen. Spaarders en beleggers kunnen moeilijk risico’s over de grens inschatten, blijkt uit ervaring. Om daar beter inzicht in te krijgen stelt de commissie voor een centraal Europees ‘loket’ met financiële bedrijfsgegevens en informatie over beleggingsproducten op te zetten.

CTS

Ook wil het dagelijks EU-bestuur de toegang verruimen tot het elektronische systeem dat bijna real-time handelsgegevens over aandelen, obligaties en derivaten op Europese beurzen zoals Euronext geeft. Dit zogeheten Consolidated Tape System (CTS) is nu alleen toegankelijk voor een handvol professionele investeerders. Het geeft beleggers volgens de commissie een beter inzicht in prijzen en andere voorwaarden op de financiële markten. Hiervoor moet de Europese beleggingsrichtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) worden aangepast.

Daarnaast wil de commissie de EU-regeling voor langetermijninvesteringsfondsen (ELTIFs) herzien om langlopende investeringen in bijvoorbeeld energie, transport of de bouw van ziekenhuizen te vergemakkelijken. Zo wordt de investeringsdrempel voor particuliere beleggers van minimaal 10.000 euro geschrapt.

Zowel de lidstaten als het Europees Parlement moeten de voorstellen goedkeuren.