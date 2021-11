Dodelijk busongeval Bulgarije vermoedelijk door menselijke fout

Het busongeval dat meer dan veertig levens eiste in Bulgarije is vermoedelijk veroorzaakt door een menselijke fout. Onderzoekers gaan daar op dit moment van uit. De bus met een groep toeristen aan boord vatte in de nacht van maandag op dinsdag vlam na een crash.

De bus was na een weekendreis naar het Turkse Istanbul onderweg terug naar Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. De meeste inzittenden kwamen om het leven door de brand die na middernacht uitbrak, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Uit autopsies komt naar voren dat de slachtoffers voornamelijk zijn omgekomen door verstikking bij de brand en niet door verwondingen door de crash of een explosie. Er wordt onder meer nog onderzoek gedaan naar de locatie waar het ongeval plaatsvond. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de wegmarkeringen en verkeersborden.

Vangrail

Een vangrail heeft volgens de onderzoekers mogelijk aan het ongeval bijgedragen. Die was was niet alleen ‘niet nuttig maar ook gevaarlijk voor het verkeer’. De brand zou zijn ontstaan door de frictie toen de bus tegen de vangrail botste en een deel ervan met zich mee trok.

Zeven inzittenden konden zichzelf in veiligheid brengen door uit de brandende bus te klimmen. De 44 anderen kwamen om het leven. Op de passagierslijst staat nog een persoon, maar het is niet duidelijk waar die is gebleven. Mogelijk zat die persoon in een van de drie andere bussen die de reis tussen Istanbul en Skopje maakte.