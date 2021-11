China wil methaanuitstoot in belangrijke industrieën controleren

China en de Verenigde Staten, de twee grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld, kondigden eerder deze maand tijdens de klimaattop in Glasgow aan samen te gaan werken tegen klimaatverandering, waarbij werd afgesproken de uitstoot van methaan te verminderen. Er werden echter nog geen concrete maatregelen genoemd.

Volgens Lu Xinming, vicedirecteur van de afdeling klimaatverandering bij het ministerie, is de formulering van een methaanactieplan een belangrijk onderdeel van China’s ‘actieve reactie’ om klimaatverandering tegen te gaan. Ook is het een belangrijke maatregel om de Chinees-Amerikaanse samenwerking uit te voeren. ‘We zullen grondig onderzoek doen naar de situatie op het gebied van methaanuitstoot in China en effectieve maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen’, aldus Lu.

Opwarming van de aarde

Methaan komt vrij bij de productie van energie, veeteelt en het verval van organisch afval op stortplaatsen. Het heeft een kortere levensduur in de atmosfeer dan koolstofdioxide, maar is tachtig keer krachtiger in het opwarmen van de aarde.

De methaanuitstoot van China bedroeg 55,3 miljoen ton in 2014, goed voor 10,4 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in het land, blijkt uit de meest recente officiële gegevens. De energiesector droeg 45 procent bij aan de methaanuitstoot, terwijl de landbouw 40 procent voor zijn rekening nam.

Emissierechten

Het ministerie zal volgens Lu ook normen vaststellen voor de vermindering van de methaanuitstoot in de kolen- en aardolie-industrie, en bedrijven aanmoedigen om de uitstoot te verminderen via de handel in zogeheten emissierechten. China heeft al een platform voor de handel in C02-emissierechten, maar niet voor methaan.

Het ministerie heeft het tijdschema en de gedetailleerde doelstellingen van het landelijke actieplan voor methaanreductie nog niet bekendgemaakt. Maar volgens een anonieme functionaris van het ministerie zal het plan in 2022 worden gepubliceerd.