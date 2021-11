EMA positief over coronavaccin Pfizer voor jonge kinderen

Aan kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen wordt het vaccin al langer toegediend. In Nederland is het middel van Pfizer/BioNTech het meestgebruikte coronavaccin.

Of ook in Nederland kinderen onder de 12 jaar in aanmerking zullen komen voor vaccinatie tegen het coronavirus, is nog niet besloten. De bal ligt nu eerst hij het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat heeft tot nog toe altijd de adviezen van het EMA over coronavaccins gevolgd.

Lagere dosis

In Nederland werkt de Gezondheidsraad nog aan een eigen advies aan het kabinet over het al dan niet vaccineren van jonge kinderen. Dat werk loopt al langer, maar wanneer het advies klaar zal zijn kon een woordvoerder donderdag nog niet zeggen.

Net als volwassenen krijgen kinderen twee prikken in hun arm, met drie weken tussen de eerste en de tweede prik. Een belangrijk verschil is dat kinderen onder de 12 een lagere dosis krijgen: 10 microgram in plaats van 30 microgram. Dat levert een vergelijkbare reactie van het immuunsysteem op, aldus het beoordelingscomité van EMA.