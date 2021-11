Onderwijs hoopt dat kabinet OMT-advies volgt en scholen openhoudt

De onderwijssector hoopt dat het kabinet zal beslissen de scholen open te houden, zoals het Outbreak Management Team (OMT) volgens ingewijden adviseert. De PO-Raad, die namens het basisonderwijs spreekt, roept het kabinet op het advies te volgen. ‘Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om samen met klasgenootjes naar school te gaan’, reageert voorzitter Freddy Weima. Ook de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt, wil graag dat de scholen openblijven.

Weima zegt erbij dat scholen wel voor ‘ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort’. Veel docenten en leerlingen zitten thuis doordat ze ofwel besmet zijn, of in quarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met iemand die het virus heeft opgelopen. Door het lerarentekort is vaak geen vervanger te regelen.

Het openhouden van scholen is niet alleen belangrijk om leerachterstanden te voorkomen, zegt een woordvoerster van de PO-Raad. ‘Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is het superbelangrijk.’