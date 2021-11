Poetin ontslaat gevangenisbaas vanwege martelvideo’s

De Russische president Vladimir Poetin heeft het hoofd van de gevangenisdienst ontslagen nadat vorige maand video’s van marteling en verkrachting in de gevangenis opdoken. De wanpraktijken vonden plaats in de gevangenis in Saratov, in het zuidwesten van Rusland.

Aleksandr Kalasjnikov was tot zijn ontslag twee jaar de baas over de Russische gevangenissen. Hij stond vanuit het Westen onder druk, vanwege de behandeling van oppositieleider Aleksej Navalni in de gevangenis. Kalasjnikov is vervangen door Arkadi Gostev, een officier bij de politie.

De gevangenisdienst heeft vanwege de misstanden achttien medewerkers ontslagen en is een onderzoek gestart.

Savaljev

De videobeelden zijn uit de gevangenis gesmokkeld door voormalige gevangene Sergej Savaljev. Nadat hij de beelden openbaarde verliet hij Rusland. Savaljev heeft asiel aangevraagd in Frankrijk.

Savaljev kon aan de beelden komen doordat hij in de gevangenis in de IT werkte en zo toegang had tot de videobestanden die zijn opgenomen door bewakingscamera’s. De beelden zette hij vervolgens op een USB-stick, die hij verstopte tot hij werd vrijgelaten.

Volgens mensenrechtenorganisaties komen marteling en verkrachting op grote schaal voor in Russische gevangenissen.