Terughoudendheid op Europese beurzen door coronazorgen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 805,28 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1059,82 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent.

De DAX in Frankfurt klom 0,1 procent, ondanks dat de groei van de Duitse economie in het derde kwartaal iets lager uitviel dan eerder gemeld. Ook bleek uit cijfers van onderzoeksbureau GfK dat Duitse consumenten negatief gestemd zijn, net voor het belangrijke feestdagenseizoen. Nieuwe coronabeperkingen en de hoge Duitse inflatie zetten het vertrouwen van de consumenten onder druk.

Adyen

Fintechbedrijf Adyen was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een winst van ruim 3 procent. Chiptoeleverancier ASMI en chemicaliëndistributeur IMCD volgden met plussen van 1,4 procent. Telecomconcern KPN en zorgtechnologiebedrijf Philips sloten de rij met verliezen tot 1,6 procent.

In de MidKap won Air France-KLM 0,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil Brussel dat gevaccineerden na negen maanden een boosterprik halen om hun Europese coronareisbewijs te behouden. De Europese Commissie dringt erop aan dat EU-landen dezelfde regels gaan hanteren om verwarring voor reizigers te voorkomen.

ForFarmers

ForFarmers kondigde aan dat topman Yoram Knoop volgend jaar vertrekt bij het veevoederbedrijf. Hij zegt na acht jaar toe te zijn aan een ‘nieuwe fase’. Het bedrijf is al op zoek naar een nieuwe topman. Het aandeel daalde 0,7 procent.

In Parijs steeg Rémy Cointreau 11 procent. De Franse drankenproducent verhoogde zijn verwachtingen na sterke resultaten in de afgelopen zes maanden. Het bekende cognacmerk verkocht vooral meer drank in de VS en China en verhoogde ook zijn prijzen. Orange verloor 0,2 procent. Topman Stéphane Richard vertrekt bij het Franse telecomconcern nadat hij in een fraudezaak werd veroordeeld vanwege medeplichtigheid.

De euro was 1,1220 dollar waard, tegen 1,1195 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 77,89 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 81,86 dollar per vat.