Interfax: VS willen dat Rusland olieproductie gaat verhogen

Rusland trekt samen met oliekartel OPEC op bij het bepalen van de productie. Momenteel is de OPEC+ de productie geleidelijk aan het opvoeren, maar Washington ziet graag dat nog meer opgepompt wordt. Tot dusver heeft de oliegroep geweigerd gehoor te geven aan die oproep van de Amerikanen en andere grote landen. Het lijkt er nu op dat de VS zich specifiek richten op Rusland, met het verzoek meer te gaan produceren.

In een poging de dure brandstof tegen te gaan, werd eerder deze week bekend dat de VS 50 miljoen vaten olie uit de strategische reserves gaan vrijgeven. Daarbij wordt samengewerkt met andere landen waaronder India, Japan en het Verenigd Koninkrijk die eveneens strategische reserves vrijgeven.

De OPEC+ houdt volgende week een vergadering over de productie, die nu elke maand met 400.000 vaten per dag wordt opgevoerd. De alliantie lijkt niet van plan te zijn om dat tempo sterker op te voeren. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou de OPEC+ zelfs overwegen om tijdelijk te pauzeren met de geleidelijke verhoging van de productie nu de VS en andere landen olie uit de strategische voorraden gaan vrijmaken.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) riep woensdag de OPEC+ ook al op meer te doen. Volgens het IEA zorgt de oliegroep voor ‘kunstmatige krapte’ op de oliemarkt.