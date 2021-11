Stroomnet in Gelderland op meer plaatsen vol

Het elektriciteitsnet zit op verschillende plaatsen in Gelderland aan zijn maximale capaciteit, meldt netbeheerder Liander. In Berg en Dal, Duiven, Aalten en Anklaar kunnen geen nieuwe grootverbruikers worden aangesloten. In Aalten en Anklaar is teruglevering van elektriciteit, die bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolens is opgewekt, ook niet meer mogelijk, net als in Nijkerk.