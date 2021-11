EMA adviseert of jonge kinderen ook Pfizer-vaccin kunnen krijgen

De Europese vaccinwaakhond bepaalt donderdag of ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar het coronavaccin van Pfizer en BioNTech kunnen krijgen. De beide bedrijven hadden in oktober om uitbreiding van hun vergunning gevraagd.

Een veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vergadert donderdag om een eindoordeel op te stellen. Dat advies wordt waarschijnlijk in de loop van de middag naar buiten gebracht, laat de in Amsterdam gevestigde toezichthouder weten.

Als het EMA zegt dat het vaccin veilig en werkzaam is voor de jonge kinderen, en dat de voordelen groter zijn dan de mogelijke risico’s, gaat dat advies naar de Europese Commissie. Die beslist of het daadwerkelijk mag worden gebruikt voor de leeftijdsgroep. Daarna kunnen Nederland en de andere Europese landen zelf beslissen of ze kinderen die jonger dan 12 zijn daadwerkelijk gaan vaccineren.

Lagere dosis

Comirnaty, zoals het vaccin heet, mag al worden gebruikt voor iedereen van 12 jaar en ouder. Ruim 13 miljoen mensen in Nederland zijn tot nu toe gevaccineerd, en verreweg de meesten kregen het vaccin van Pfizer en BioNTech.

Het is de bedoeling dat kinderen van 5 tot en met 11 jaar twee prikken krijgen, van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van 12 jaar en ouder. Zij krijgen 30 microgram per prik. Ondanks de lagere dosis maakten de kinderen van 11 jaar en jonger evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, zeggen Pfizer en BioNTech. Bovendien zouden de bijwerkingen mild zijn geweest.

Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar. Die groep krijgt 3 microgram vaccin per prik, dus een tiende van de dosis die 12-plussers krijgen.