Europese beurzen staan voor hogere opening

De Europese beurzen lijken op weg naar een hogere opening. Beleggers verwerken nieuwe cijfers over de groei van de Duitse economie, die iets lager uitvielen dan een eerdere raming, en kijken uit naar de notulen van de meest recente vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder houden ze de coronamaatregelen in verschillende landen scherp in de gaten. Italië kondigde woensdag aan dat ongevaccineerden op meer plekken geweerd zullen worden en Frankrijk komt mogelijk later op de dag ook met nieuwe maatregelen.

De aankomende Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet weten dat in Duitsland er geen vaccinatieplicht komt. De nieuwe coalitie wil kijken of strengere regels rond het coronapaspoort soelaas bieden. Handelaren kauwen ook nog na op details over de plannen van de nieuwe Duitse regering. Die wil onder meer flink investeren in klimaat en in 2030 uit kolen stappen. Ook het minimumloon gaat in een klap flink omhoog.

Ondertussen bleek uit cijfers van GfK dat Duitse consumenten negatief gestemd zijn, net nu het voor winkeliers belangrijke feestdagenseizoen aanbreekt. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe coronabeperkingen die druk op de economie zullen zetten, maar ook de hoge Duitse inflatie speelt mee, stelt onderzoeker GfK. De bereidheid om grote aankopen te doen daalde naar het laagste niveau in negen maanden.

Rustige dag

Verder is het een relatief rustige dag. De Amerikaanse beurzen blijven gesloten vanwege Thanksgiving.

Aan het bedrijvenfront staat de Franse telecomaanbieder Orange in de belangstelling. Topman Stéphane Richard vertrekt bij die onderneming nadat hij in een fraudezaak werd veroordeeld vanwege medeplichtigheid.

Olieprijzen

In Nederland maakte topman Yoram Knoop van veevoederbedrijf ForFarmers bekend volgend jaar te vertrekken. Hij zegt na acht jaar toe te zijn aan een ‘nieuwe fase’.

De prijs van olie bleef grofweg stabiel. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent minder waard en kostte 78,27 dollar. Brentolie ging voor 79,88 dollar per vat van de hand, een toename van 0,1 procent. Na de vrijgave van reserves door landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, China en India liet de OPEC+ weten mogelijk de geplande productieverruiming aan te willen passen.

De euro was 1,1217 dollar waard tegen 1,1204 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurs op woensdag.