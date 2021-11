CNV Jongeren pleit voor 10 dagen rouwverlof bij verlies in gezin

CNV Jongeren pleit voor een wettelijk rouwverlof van tien flexibele dagen bij een verlies binnen een gezin. Zulke flexibele en doorbetaalde dagen geven mensen de tijd zaken te regelen en te beginnen met het verwerken van het verlies, aldus de bond. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het onderwerp rouwverlof.

‘Ondanks dat de ‘rouwende jongere’ misschien moeilijk is voor te stellen, verliezen toch jaarlijks ruim 6000 kinderen tot 18 jaar een of twee ouders’, aldus CNV Jongeren. Volgens de bond krijgen werknemers ‘nog te vaak’ te maken met ‘onbegripvolle of ongevoelige werkgevers, leidinggevenden of collega’s. Meestal niet uit onwelwillendheid, maar uit onwetendheid of ongemak’.

Onderzoek van CNV toont volgens de bond aan dat een op de tien werknemers door de combinatie van rouw en werk een burn-out krijgt. Uit een enquête van CNV Jongeren onder haar achterban blijkt dat 96,6 procent van de respondenten instemt met de noodzaak voor een wettelijk rouwverlof. Dat zou volgens de bond ook moeten gelden bij het overlijden van eerstegraads familie en (schoon)broers en (schoon)zussen.

Op dit moment, aldus de jongerenbond, zijn werknemers nog te afhankelijk van hun cao of leidinggevende voor eventuele vrije dagen in zo’n situatie. ‘Nog te vaak moet een werknemer gedwongen eigen vrije dagen opnemen of zich ziek melden.’