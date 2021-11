NVJ waarschuwt Nederlandse media na journalistenincident in Qatar

Nederlandse journalisten die voor het omstreden WK voetbal naar Qatar gaan, moeten zich realiseren dat ‘dit land persvrijheid niet hoog in het vaandel heeft staan’. Dat meldt algemeen secretaris Thomas Bruning van de journalistenvakbond NVJ in reactie op het bericht dat twee Noorse journalisten zijn aangehouden in de Golfstaat. Zij werden na dertig uur weer vrijgelaten.