Drie witte Amerikanen schuldig aan moord op zwarte jogger

Drie witte Amerikanen zijn schuldig bevonden aan moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery in de Amerikaanse staat Georgia. Zij jaagden achter de 25-jarige jogger aan in hun pick-ups. De gewelddadige dood van Arbery vorig jaar leidde tot veel ophef nadat beelden op sociale media waren verschenen.

Het is nog niet bekend welke straf schutter Travis McMichael, zijn vader en hun buurman krijgen. Zij beweerden dat ze dachten dat Arbery een vluchtende inbreker was. De strafzaak in Brunswick in de staat Georgia duurde een maand.

De moord op Arbery was olie op het vuur voor betogers tegen politiegeweld en racisme. Zijn naam werd vaak aangehaald bij protesten na de dood van de zwarte George Floyd, die stierf tijdens zijn arrestatie door een witte agent.