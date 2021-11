Brussel komt donderdag met nieuwe aanbeveling over coronapas

De Europese Commissie legt donderdag een nieuwe aanbeveling op tafel over het gebruik van de Europese coronapas bij reizen in de Europese Unie. Het dagelijks EU-bestuur reageert daarmee op verwarring over de geldigheid van de QR-code in de CoronaCheck-app. Steeds meer lidstaten geven hun inwoners een booster en beschouwen een vaccinatiebewijs zonder herhalingsprik als onvolledig. Bovendien adviseert ECDC, het Europese RIVM, sinds woensdag om alle volwassenen een boosterprik te geven, met prioriteit voor 40-plussers.

Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) geeft om 12.30 uur een persconferentie over ‘het vrije verkeer in de EU tijdens de pandemie’, aldus een mededeling.

Oostenrijk en Frankrijk hebben al aangekondigd dat een vaccinatiebewijs straks niet meer geldig is voor respectievelijk mensen die langer dan negen maanden geleden zijn ingeënt en voor 65-plussers zonder booster. Griekenland dringt er in Brussel op aan de QR-code te laten vervallen voor gevaccineerde 60-plussers die niet na zes maanden een herhalingsprik halen.

Zes maanden

Volgens Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), is het ‘booster time’, zei hij op een briefing in Brussel. Dat zou moeten gebeuren zes maanden na de laatste prik, maar ‘daar kan redelijke flexibiliteit’ in worden toegepast, zei hij. Vijf maanden kan volgens hem ook.

Nu kan iemand volgens de Europese afspraken een QR-code krijgen als hij volledig gevaccineerd is met één Janssen-prik of twee inentingen met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca. In de ‘update’ zou volgens ingewijden een soort overgangsperiode kunnen worden ingebouwd om EU-burgers de gelegenheid te geven een herhalingsprik te krijgen.