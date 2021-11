Bergkamp grijpt in na beschuldigingen van landverraad door FVD’er

In de Tweede Kamer is opnieuw grote irritatie ontstaan over uitspraken van Gideon van Meijeren van Forum van Democratie. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp onderbrak Van Meijeren toen hij het gevoerde coronabeleid ‘misdadig’ noemde. Volgens hem worden ‘onder valse voorwendselen willens en wetens grondrechten en vrijheden van burgers afgepakt’ en sprak hij ‘een deel van de beleidsmakers, zowel vanuit het kabinet als in de Tweede Kamer’ daarop aan.