Weer.nl: dit weekend grote kans op natte sneeuw

‘Hoewel de details nog onzeker zijn, tonen vrijwel alle modellen regionaal kans op natte sneeuw.’ Dat zegt Weer.nl over aankomend weekend in Nederland. Vooral zaterdag is een dag om in de gaten te houden voor de eerste sneeuwvlokken van dit winterhalfjaar, aldus het weerbureau.

Een klein lagedrukgebied bij IJsland komt donderdag onze kant op en zorgt komend weekend voor koudere lucht en toenemende (winterse) neerslagkansen. Mogelijk kan het vrijdagmiddag- of avond al kort hagelen of nat sneeuwen. Zaterdag wordt het mogelijk overdag nauwelijks warmer dan 3 tot 5 graden. Volgens Weer.nl is het zelfs niet uitgesloten dat in de loop van zaterdag of in de nacht naar zondag lokaal een dun sneeuwdek kan ontstaan.

Toch is er nog verschil in wat verschillende weermodellen laten zien. Volgens het Europese model valt de meeste (natte) sneeuw in België, maar krijgen Zeeland en Zuid-Limburg ook hun portie. Het Duitse weermodel wijst juist het noorden en oosten van ons land aan waar het in de nacht naar zondag kan sneeuwen. In het noordoosten zou het daardoor tot een dun sneeuwlaagje kunnen komen.