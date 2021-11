Poetin nam experimenteel conoraneusvaccin na extra prik

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Russische coronavaccin Spoetnik-V volgens eigen zeggen ook via zijn neus toegediend gekregen. Het vaccin als spray wordt nog getest en is nog niet goedgekeurd door toezichthouders. Rusland wil het preparaat volgend jaar exporteren.

Poetin (69) kreeg het neusvaccin maandag, kort na zijn extra prik tegen Covid-19. Zijn eerste twee vaccinaties waren in maart en april. Poetin liet zich toen prikken met Spoetnik-V. Poetins booster was Spoetnik-Light, een lichtere variant waarvan maar één dosis nodig is. Volgens sommige deskundigen is een combinatie van light en neusspray aan te raden voor een betere bescherming tegen een besmetting.