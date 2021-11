Gelderland leent netbeheerder Alliander minimaal 268 miljoen

Gelderland wil volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink bijdragen aan de energietransitie. Bijkomend voordeel is dat Alliander 2 procent rente gaat betalen over het geleende bedrag en dat is meer dan de provincie zou krijgen als het geld bij het rijk wordt gestald, aldus Markink.

Alliander verwacht de komende jaren 1,2 miljard euro per jaar te gaan investeren in de energie-infrastructuur. Dat is nodig, omdat het elektriciteitsnet tegen de grenzen aanloopt. Ook het terugleveren van duurzame stroom van zonne- en windparken komt in de knel. Het bedrijf heeft alle 76 aandeelhouders gevraagd om bij te dragen naar rato van hun aandelenkapitaal. Hoe hoog de Gelderse lening precies uitvalt, wordt duidelijk als alle aandeelhouders antwoord hebben gegeven. Dat wordt voor 1 december verwacht.