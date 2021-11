Acht weken cel voor montagefoto doodgeschoten minister De Jonge

Verdachte Barry K. plaatste op 9 november een montagefoto onder een Facebookbericht dat Hugo de Jonge op zijn persoonlijke Facebookpagina zette. Op de afbeelding lag de minister op de grond met bebloed verband om zijn hoofd, alsof hij zojuist is neergeschoten. De afbeelding was een bewerking van de foto van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum uit 2002. Diens gezicht was vervangen door dat van De Jonge.

De demissionair minister deed aangifte nadat hij de foto zelf onder ogen had gekregen. ‘Ik werd hier wel bang van’, had hij volgens de politierechter bij de politie verklaard. ‘Bang dat anderen werden aangezet om iets te doen tegen mij.’