Alternatieven voor Black Friday winnen terrein

Waar Black Friday enkele jaren geleden succesvol overwaaide uit de Verenigde Staten, is er nu ook een tegenbeweging die aan populariteit wint. Zo begon het goede doel Trees for All enkele jaren geleden met Green Friday waar verschillende winkelketens zich achter hebben geschaard. Ook andere bedrijven komen met eigen initiatieven.

Volgens Trees for All leidt Black Friday met alle aanbiedingen tot kopen om het kopen. Het koopjesfestijn zet daarmee aan tot overconsumptie, wat slecht is voor de aarde. Winkelketens als Dille & Kamille, Intratuin, Decathlon en ANWB doen mee aan die actie, net als tientallen andere bedrijven. Zo heeft Dille & Kamille voor aanstaande vrijdag geen speciale aanbiedingen en roept het bedrijf mensen op de natuur in te gaan. Intratuin vergroent 1 vierkante meter voor iedere boom die klanten die dag kopen.

Meubelketen IKEA heeft sinds enkele jaren een eigen alternatief voor Black Friday met de naam Bring Back Friday. Op die dag krijgen klanten die oude IKEA-meubelen inruilen meer geld terug dan normaal. Daarmee wil het Zweedse bedrijf naar eigen zeggen duurzamer worden.

Gratis kledingreparatie

Outdoorketen Bever Zwerfsport biedt onder de noemer For Future Fridays gratis kledingreparatie aan. Ook kunnen klanten hun wandelschoenen laten onderhouden. Volgens die winkelketen leidt Black Friday tot meer consumptie en meer productie. ‘En dat is precies waar onze aarde niet op zit te wachten.’

Ook reisorganisatie TUI zegt niet mee te zullen doen aan allerlei stuntacties. Het bedrijf wil vrijdag Fair Friday vieren en zet zijn duurzamere vakanties in het zonnetje. ‘Wij vinden dat je niet alleen moet praten over wat je wilt bijdragen aan een betere wereld, maar ook iets moet doen’, zegt manager merken en campagnes Ana Henriques van TUI. ‘Zelfs als dat op korte termijn qua verkoop een beetje schuurt.’

Ook wordt de duurzaamheidsbijdrage die klanten altijd al betalen bij die reizen door TUI verdubbeld. Dat geld gaat naar projecten waarmee lokale gemeenschappen op de vakantiebestemmingen worden geholpen.