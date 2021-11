Frankrijk komt met nieuwe coronamaatregelen

De besluitvorming over de maatregelen vindt volgens Franse media woensdag plaats. De regeringswoordvoerder zegt dat er geprobeerd zal worden om de feestdagen te redden en het land zo goed mogelijk door de winter te slepen. De persconferentie met minister Olivier Véran van Volksgezondheid vindt donderdagmiddag plaats.

Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller in Frankrijk. De autoriteiten meldden dinsdag meer dan 30.000 besmettingen, waarmee het daggemiddelde over een week voor het eerst sinds augustus weer op ruim 20.000 kwam te staan. Deze cijfers laten volgens Véran zien dat ‘Frankrijk helaas in een vijfde golf zit’. Het reproductiegetal is opgelopen naar 1,6. Dat betekent dat 100 mensen met het coronavirus gemiddeld 160 anderen besmetten.

De vaccinatiegraad in Frankrijk ligt volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) met 69,4 procent van de hele bevolking net boven het EU-gemiddelde van 65,7 procent.