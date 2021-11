Toezichthouder waarschuwt voor nepaanbiedingen rond Black Friday

Nederlanders die jagen op Black Friday-koopjes moeten goed opletten of ze niet met ‘nepaanbiedingen’ te maken hebben. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Onderzoek van de toezichthouder wijst uit dat webshops nog regelmatig met aanbiedingen stunten die mooier lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Volgend jaar komen er wel nieuwe regels die consumenten beter moeten beschermen. Maar tot die tijd is het voor de ACM lastig om gesjoemel met ‘van-voor-prijzen’ aan te pakken.