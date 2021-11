Philips bestrijdt deel bevindingen FDA rond slaapapneuapparaten

Philips zegt dat het aantal van de FDA allerlei meldingen bevat uit de eigen database van de onderneming. Het overgrote merendeel daarvan heeft geen betrekking op de klachten met het geluiddempend schuim. Zo zitten er bijvoorbeeld meldingen van andere reparaties, en vragen van patiënten over ongerelateerde zaken bij.

Ook met de opmerking van de FDA dat Philips eerder van de zaak afwist is het bedrijf het niet eens. ‘We kregen een aantal jaren enkele klachten per jaar en die zijn als individuele zaken behandeld’, legt topman Frans van Houten uit. Volgens Philips werd pas begin dit jaar duidelijk dat er een patroon was en is toen actie ondernomen.

Van meer geld opzijzetten dan de 500 miljoen euro die Philips al reserveerde, is dan ook voorlopig geen sprake. ‘We bekijken dat tijdens elke rapportage, dus zullen we dat voor onze jaarcijfers weer evalueren’, aldus Van Houten.